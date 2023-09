Violenza donne: Meloni, Giambruno mal interpretato, concetto era “non abbassare guardia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sugli episodi di stupro penso che “Andrea Giambruno abbia detto in modo frettoloso e assertivo una cosa diversa da quella che è stata interpretata: in quelle parole leggo ‘occhi aperti e testa sulle spalle’, perché gli stupratori esistono e non bisogna abbassare la guardia”. A chiarirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri. (Rin)