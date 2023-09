Economia: Rossi (Tim), recuperare valori Rinascimento contro crisi produttiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’immagine che l’Italia ha nel mondo oggi è ancora quella che abbiamo creato cinque secoli fa: la Nazione che riesce a coniugare tecnologia, sofisticazione produttiva, buon gusto, arte. “Questo tipo di messaggio dobbiamo recuperarlo in questo momento, in cui scontiamo un quarto di secolo di crisi produttiva, che non ha impedito all’economia italiana di restare una potenza economica”. Lo ha dichiarato il presidente di Tim, Salvatore Rossi, a margine di un incontro di presentazione del suo libro “Breve racconto dell’Italia nel mondo attraverso i fatti dell’economia” a Roma. “Ho cercato in questo libro di guardare al passato, non soltanto prossimo ma anche a quello remoto, fino all’epoca di maggior splendore scientifico, artistico, letterario, culturale ma anche economico che l’Italia abbia avuto: il Rinascimento”, ha sottolineato Rossi, che ha aggiunto: “È indubbio che negli scorsi 20-25 anni l’economia italiana sia entrata in affanno. Per superare questo affanno, bisogna pensare in grande e tornare ai messaggi del passato. Sono convinto che la classe dirigente sia lo specchio della società: l’intera società deve recuperare lo spirito che ci ha fatto grandi nel passato”. (Rin)