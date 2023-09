Lazio: assessore Agricoltura, su moria kiwi pronti allo stato di calamità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta in Consiglio regionale l'audizione della commissione Agricoltura sulla problematica della moria del kiwi. All'incontro, presieduto dal vicepresidente Vittorio Sambucci, sono intervenuti l'assessore all'Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini, i sindaci e i delegati dei comuni di Velletri, Latina, Aprilia e Cisterna di Latina, oltre ai rappresentanti delle maggiori associazioni del settore agricolo e alcuni produttori locali. "Abbiamo organizzato questo incontro raccogliendo il grido di allarme delle imprese del settore, che lamentano un calo della produzione di circa il 50 per cento. È a rischio il primato del Lazio che è da sempre la Regione leader nel settore, potendo contare su circa 9mila ettari di terreno coltivato. Per fare fronte a questa situazione di emergenza è nostra intenzione mettere in campo tutte le misure necessarie a partire dall'avvio della raccolta dei dati, attraverso le amministrazioni comunali, finalizzata alla dichiarazione dello stato di calamità", hanno dichiarato al termine della riunione l'assessore Righini e i consiglieri regionali Vittorio Sambucci e Enrico Tiero. (segue) (Com)