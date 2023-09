Lazio: assessore Agricoltura, su moria kiwi pronti allo stato di calamità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un provvedimento d'emergenza - hanno aggiunto - al quale ne seguiranno altri più a lungo termine, come quello di avviare una profonda rivisitazione del decreto legislativo 102 con il superamento del regime de minimis e delle norme che regolano le coperture assicurative. Tutti questi provvedimenti saranno oggetto di un incontro con il ministro Francesco Lollobrigida, che avverrà nei prossimi giorni". "Parallelamente a questa strada va percorsa anche quella di una vera ricerca scientifica, fatta in collaborazione con i principali enti di ricerca del territorio, che possa contribuire a raggiungere soluzioni innovative per arginare quelle problematiche che oggi stanno creando questa situazione di emergenza. Ci preme sottolineare il clima collaborativo mostrato dai consiglieri d'opposizione che testimonia ancora una volta la volontà di affrontare insieme un'emergenza che non ha alcuna connotazione politica", hanno concluso Righini, Sambucci e Tiero. (Com)