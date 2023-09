Usa: sondaggio “Cnn”, il 46 per cento dei cittadini preferirebbe un candidato repubblicano a Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione dei cittadini statunitensi nei confronti del presidente Joe Biden continua a non essere soddisfacente, a causa delle preoccupazioni degli elettori (anche tra i democratici) per la performance dell’amministrazione sull’economia e per l’età avanzata dell’anziano presidente. Stando ad un nuovo sondaggio condotto da Ssrs per conto dell’emittente “Cnn”, il 46 per cento degli elettori ritiene che “qualsiasi candidato repubblicano” sarebbe una scelta migliore di Biden, alle presidenziali del 2024. Al momento, l’ex presidente Donald Trump è di gran lunga il primo in classifica nei sondaggi relativi alle primarie repubblicane, nonostante tutti i problemi legali. Allo stesso tempo, il 44 per cento ha dichiarato che “qualsiasi candidato democratico” rappresenterebbe una scelta migliore di Trump. In generale, il tasso di approvazione nei confronti di Trump e Biden è attualmente pari a circa il 35 per cento. Le critiche più accese nei confronti dell’amministrazione attualmente in carica sono arrivate relativamente all’andamento dell’economia. Il 58 per cento dei partecipanti ha dichiarato che le misure approvate dal governo federale hanno peggiorato le condizioni economiche del Paese, con un aumento di otto punti percentuali rispetto allo scorso autunno. Il 70 per cento ha affermato che “le cose stanno andando male”. (Was)