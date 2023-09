Carceri: Colonnello, parole assessore Donazzan inopportune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole dell'assessore regionale Elena Donazzan sono state inopportune. Lo ha dichiarato Margherita Colonnello, assessore al Sociale del comune di Padova. "Voglio anzitutto esprimere la mia solidarietà alle guardie penitenziarie che hanno subito le violenze nei giorni scorsi. Quanto è accaduto nel carcere di Padova - ha sottolineato Colonnello - ci scuote e ci interroga sulla qualità del sistema penitenziario del nostro Paese. Se anche a Padova, carcere di eccellenza per quanto riguarda le proposte educative e il rapporto tra istituti e territorio, la situazione sembra peggiore, le cause sono da cercare ben altrove rispetto a quanto indicato dalle inopportune parole pronunciate dall'assessora Donazzan. Da tempo, infatti, sappiamo che servono maggiori investimenti per gestire l'aumento di popolazione carceraria con problemi psichiatrici; sappiamo che le condizioni delle carceri si fanno insostenibili d'estate, quando aumenta la temperatura e al tempo stesso diminuiscono le attività proposte dal terzo settore; sappiamo, come richiesto anche dai sindacati delle guardie penitenziarie, che le risorse umane sono insufficienti per gestire queste comunità. Insomma: il problema non è da ricercare nella 'peggiore umanità', ma nella pigrizia istituzionale che lascia inapplicato l'articolo 27 della nostra Costituzione: Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Come comune di Padova siamo vicini a tutta la comunità del carcere e continueremo a sostenere i progetti di contatto e reciproca conoscenza tra detenuti e cittadini. Ora - ha concluso Colonnello - è tempo che anche i ministeri competenti agiscano per risolvere davvero i problemi, senza scaricarli sulla popolazione ristretta". (Rev)