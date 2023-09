Russia: British American Tobacco vende le sue attività russe e bielorusse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- British American Tobacco, azienda britannica impegnata in produzione di sigarette, ha venduto le sue attività in Russia e in Bielorussia. Lo ha affermato l'agenzia di stampa "Tass" sulla base di quanto riferito dall'ufficio stampa della sede russa di British American Tobacco. "Tutti i marchi utilizzati ora rimarranno di proprietà dell'azienda russa. In questo modo, i consumatori continueranno a ricevere prodotti di alta qualità a loro familiari con marchi familiari", ha spiegato la rappresentanza della società britannica. Le attività sono state vendute ad un consorzio di investitori russi e gestione locale di British American Tobacco. Lo scorso luglio l'azienda britannica ha dichiarato di aver perso 957 milioni di lire sterline (circa 1,2 miliardi di euro) a causa dell'uscita dal mercato russo. (Rum)