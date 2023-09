Niger: Cedeao non negozierà "alcuna transizione" con i militari come fatto con altri Paesi golpisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Comunità economica dei Paesi dell'Africa occidentale (Cedeao) non intende negoziare "alcun tipo di transizione" con i militari al potere in Niger né ripetere le esperienze fatte in Mali, Guinea e Burkina Faso, dove si è trovata a trattare invano sulla durata delle transizioni. Lo ha dichiarato in un'intervista a "France24" il commissario agli Affari politici del blocco regionale, Abdel-Fatau Musah. "La posizione della Cedeao rimane sempre la stessa: il rilascio del presidente (Mohamed Bazoum) che è stato preso in ostaggio e il ristabilimento immediato dell'ordine costituzionale", ha dichiarato da Accra il funzionario, ribadendo che la Cedeao ha deciso di tirare con questi elementi "una linea rossa" sulle condizioni irrevocabili del dialogo. "Quando è troppo, è troppo", ha proseguito Musah, certo che "in questo momento alcuni militari (nigerini) staranno già pensando a prolungare la transizione". "Non ripeteremo le esperienze fatte in Mali, Guinea e Burkina Faso dove la Cedeao si è ritrovata in una specie di trattativa con i regimi militari", ha ribadito Musah, "(questi Paesi) non saranno il modello da seguire per il Niger". (Res)