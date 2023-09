Migranti: Decaro (Anci), da Comuni proposte concrete su minori non accompagnati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la riunione di oggi al Viminale "abbiamo detto al ministro Piantedosi che i sindaci non sono mossi da alcun intento polemico, ma nelle settimane scorse hanno dovuto lanciare l'allarme per una situazione che si sta facendo insostenibile. La difficoltà nel gestire in modo adeguato l'affluenza nei nostri territori di migliaia di minori non accompagnati causa un disagio grave alle persone che cercano rifugio in Italia, ma anche alle nostre comunità, che hanno sempre dato prova di grande spirito di accoglienza e vogliono continuare a operare in questo spirito. Noi siamo convinti che a ogni livello istituzionale tutti dovremmo impegnarci per dare al mondo l'immagine dell'Italia come paese attento e impegnato nella salvaguardia della vita umana e dei diritti di tutti, proprio a partire dai più deboli e indifesi: bambine e bambini, ragazze e ragazzi che si ritrovano spesso soli e senza niente in Paese straniero". Lo ha affermato il presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), Antonio Decaro, che ha aggiunto: "Noi sindaci pensiamo che in Italia sia possibile organizzare un sistema di accoglienza e integrazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati al tempo stesso sostenibile, programmato, equilibrato e diffuso a livello regionale, provinciale e comunale. Per questo, è necessario il coinvolgimento, su base volontaria, di tutti i Comuni italiani. I Comuni sono disponibili, a patto però che siano dotati di risorse adeguate e che il sistema nel suo insieme venga ridisegnato e riorganizzato. Abbiamo portato al ministro Piantedosi proposte molto precise in questa direzione. Noi pensiamo che a valle di una rete di centri di prima accoglienza esclusivamente a carico e sotto la responsabilità del Ministero dell'Interno i minori accertati dovrebbero essere trasferiti esclusivamente in strutture SAI, quindi di competenza comunale, i cui posti dovranno essere adeguatamente ampliati perché ora sono evidentemente insufficienti. Basti pensare che in questo momento, con 21 mila minori non accompagnati la cui accoglienza spetta per legge ai Comuni, i posti autorizzati sono solo 6.207: c'è il rischio concreto che i costi dell'assistenza a tutti gli altri ricadano direttamente sui bilanci comunali". (segue) (Rin)