Migranti: Decaro (Anci), da Comuni proposte concrete su minori non accompagnati (2)

- Decaro ha proseguito: "I centri di prima accoglienza devono rappresentare in ogni caso la 'porta d'accesso' alla seconda accoglienza, e quindi alla rete Sai, che in questo quadro dovrà diventare stabile, strutturata, continuativa nel tempo: il flusso migratorio è ormai una costante, non ha più senso che ogni tre anni le amministrazioni comunali debbano rinnovare la propria disponibilità a entrare nella rete dell'accoglienza. In merito ai richiedenti asilo, invece abbiamo proposto una accoglienza diffusa sul territorio nazionale riattivando la clausola di salvaguardia, secondo la quale i Comuni che appartengono alla rete Sai, o che intendano aderirvi, sono esenti dall'attivazione di ulteriori forme di accoglienza, nella misura in cui il numero di posti SAI soddisfi la quota di posti assegnata a ciascuno di loro. In questo modo si favorirebbe una effettiva equa ripartizione dei migranti secondo il Piano nazionale. In conclusione, abbiamo detto al ministro che, nel pieno spirito della collaborazione istituzionale, i Comuni vogliono continuare a fare il proprio dovere. Restiamo in attesa di risposte - ha concluso il presidente dell'Anci -, siamo fiduciosi che il governo prenderà seriamente in considerazione le soluzioni che abbiamo proposto e che, se accolte, ci metteranno nelle condizioni di adempiere a questo dovere civile e umanitario". (Rin)