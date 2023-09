Casa: Maran, misure affitti brevi del Governo non avranno effetti per Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure presentate oggi dal Governo sull'ospitalità turistica "non produrranno alcun effetto per la città di Milano". Così l'assessore alla Casa Pierfrancesco Maran commenta l'aggiornamento del disegno di legge sugli affitti brevi annunciato oggi dal Ministro al Turismo Daniela Santanché. "Sull'ospitalità turistica l'unica cosa che cambia, secondo la proposta fatta dal Governo, è che si può affittare un appartamento per almeno due notti. Si tratta di un'occasione persa – dichiara Maran –. È come dire che non cambia niente". (Com)