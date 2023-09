Egitto: governo punta a ottenere finanziamenti per due miliardi di dollari entro fine 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto punta a ottenere nuovi finanziamenti esterni compresi tra 1,5 e 2 miliardi di dollari, di cui un miliardo tramite l'emissione di obbligazioni samurai e panda entro la fine dell'anno. Lo ha riferito il ministro delle Finanze egiziano, Mohamed Maait, in un'intervista rilasciata all’emittente “Al Sharq”, spiegando che la Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (Aiib) fornirà una garanzia finanziaria di circa 230 milioni di dollari per sostenere l’emissione delle obbligazioni panda prevista dal governo egiziano. Una settimana fa, il governo del Cairo aveva approvato l'emissione di obbligazioni samurai, per un valore di 500 milioni di dollari, per un periodo di 5 anni. Nel marzo 2022, per la prima volta, l’Egitto aveva emesso obbligazioni samurai in Giappone per un valore di 500 milioni di dollari. (Cae)