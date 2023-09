Milano: Pase (Lega), restrizioni Area B, Sala punisce cittadini senza auto nuova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da 50 giornate all'anno si passerà a 25 per i residenti e a sole 5 per i non residenti colpendo in maniera grave la possibilità di acceso a Milano degli automobilisti per motivi lavorativi, sanitari, scolastici o per altre necessità". "Anche autorevoli studi promossi dall'Università Bocconi e da Agenzie internazionali dimostrano quanto sia iniqua la concezione di Area B perché va a discapito di alcune fasce della popolazione, soprattutto di quelle più deboli senza apportare grandi risultati al miglioramento dell'aria in Città". "Se il PD milanese vuole veramente combattere l'inquinamento atmosferico intervenga sui riscaldamenti domestici di edifici pubblici e scolastici obsoleti alimentati a gasolio, non è colpa del trasporto ma del riscaldamento che contribuisce a peggiorare la qualità dell'aria" conclude Pase. (Com)