Auto: Lancia torna nel mercato francese

- Lancia, marchio automobilistico del gruppo Stellantis, torna nel mercato francese dopo sette anni di assenza. "Nell'immaginario dei francesi è un nome estremamente apprezzato" ha spiegato Charles Fuster, responsabile del marketing e della comunicazione, durante una conferenza stampa tenuta all'Ambasciata d'Italia a Parigi. "Proprio questo amore ha fatto sì che la Francia sia stata scelta tra i primi mercati in Europa per il ritorno della Lancia", ha spiegato Fuster. Il programma, che si inserisce nel "Rinascimento" deciso da Stellantis per lo storico marchio, prevede l'arrivo nel 2024 della Lancia Y, alla quale seguirà due anni dopo la Gamma e nel 2028 la Delta. Tra i Paesi europei, il marchio prevede l'ingresso anche in Spagna, Belgio, Germania, Portogallo e Paesi Bassi per un totale di 70 punti vendita. L'annuncio è arrivato insieme alla presentazione ai giornalisti d'oltralpe del modello Pu+Ra Hpe, la prima vettura della nuova era del marchio. Si tratta di una concept car totalmente elettrica con un'autonomia da 700 chilometri e tempi di ricarico di poco superiori ai 10 minuti. (Frp)