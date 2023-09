Legge Bilancio: Nevi (FI), ci concentriamo su questioni chiave senza disperdere risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo, era prevedibile che l'economia europea rallentasse, e questo sta influenzando l'Italia ma attendiamo i dati della prossima settimana per comprendere meglio la situazione. Nel frattempo, il ministro Giorgetti sta lavorando intensamente per recuperare risorse ma con l'importante vincolo di mantenere l'equilibrio di bilancio. Ci stiamo concentrando su alcune questioni chiave anziché disperdere le risorse in molti settori". Lo ha detto il vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia, Raffaele Nevi, ospite a Tgcom24. "Prima di tutto - ha aggiunto il parlamentare -, vogliamo continuare a garantire la riduzione del costo del lavoro, che comporta già un aumento di 100 euro al mese nelle buste paga dei lavoratori, una misura necessaria per contrastare l'inflazione. Inoltre, teniamo molto alle pensioni minime, che sono state portate a 600 euro l'anno precedente grazie ai nostri sforzi. Ora stiamo cercando non solo di confermare questa cifra ma anche di aumentarla ulteriormente. La sanità è un altro tema cruciale, con le regioni che hanno bisogno di sostegno per affrontare le lunghe liste d'attesa accumulate durante la pandemia. Infine, stiamo considerando seriamente la questione della natalità perché non riguarda solo il presente ma è cruciale per la tenuta dei conti pubblici nel lungo periodo, dato che il nostro sistema sociale e pensionistico si basa in gran parte sui contributi dei giovani in età lavorativa. Dobbiamo, quindi, pensare non solo ai prossimi mesi - ha concluso Nevi -, ma anche ai prossimi trent'anni". (Rin)