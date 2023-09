Mali: veicolo di Msf finisce sotto tiro, morto un passeggero e due feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un veicolo di Medici senza frontiere (Msf) è stato coinvolto in uno scontro a fuoco nella zona di Douentza, città del Mali centrale, incidente nel quale è morta una donna ed altre due persone sono rimaste ferite. Lo ha riferito Msf in una nota. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 16 del 5 settembre mentre il veicolo stava effettuando un trasporto medico di una donna incinta. Nell'attacco è morta la madre della donna mentre quest'ultima è rimasta ferita dai colpi insieme ad un altro passeggero dell'auto. L'ong ha condannato le violenze che infuriano nel centro del Mali e ha ribadito la richiesta di protezione e rispetto degli abitanti. Msf opera in Mali dal 1985, dove collabora con il ministero maliano della Salute su progetti di sanità pubblica ed assistenza sanitaria alle popolazioni più vulnerabili e remote. (Res)