Torino: indagine Dia porta alla scoperta di una base logistica della 'Ndrangheta nel Nord Europa

- Un'indagine partita dalla Dia di Torino ha portato all'arresto di un narcotrafficante, Pietro Spitale, che gestiva una base logistica della 'Ndrangheta nel Nord Europa. L'uomo da anni viveva in Olanda e proprio grazie alla collaborazione tra la Polizia Italiana, Belga e Olandese è stato possibile scovarlo e arrestarlo. Spitale è stato arrestato a Heerlen e durante le operazioni alla presenza di un magistrato locale le forze speciali, dopo la bonifica dell'area, hanno trovato in una zona usata come pollaio quattro fusti impermeabili contenenti una sostanza da taglio oltre ad attrezzatura per il confezionamento di panetti di stupefacenti. (segue) (Rpi)