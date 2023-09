Aprilia: Bonafoni (Pd), dolore per scomparsa Fabrizio Marras, punto riferimento cultura legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se n'è andato questa notte Fabrizio Marras, punto di riferimento ad Aprilia e nel territorio pontino, da sempre impegnato nell'animazione territoriale, per la diffusione della cultura della legalità e nella lotta alle disuguaglianze e alla criminalità organizzata. Così in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico Marta Bonafoni, presidente della XIII Commissione Trasparenza e pubblicità. "Fabrizio è sempre stato un osservatore attento, un attivista instancabile e un testimone importante per il territorio, soprattutto per i più giovani. "Esprimo la mia vicinanza ai familiari e ai tanti amici che in queste ore stanno condividendo ricordi e momenti trascorsi insieme, nelle tante iniziative che in questi anni ha organizzato e portato avanti ad Aprilia, nelle città pontine e del litorale a sud della Capitale", conclude.(Com)