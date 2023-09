Sud: Fitto, con decreto definiti aspetti riorganizzativi Fondo sviluppo e coesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto legge Sud e coesione “affronta questioni molto rilevanti e di impatto. La prima parte le decreto definsce gli aspetti riorganizzativi di gestione del Fondo sviluppo e coesione”. Lo ha affermato il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri. Inoltre, il decreto è l’occasione “anche per rendere trasparente il monitoraggio messi in campo rispetto all’utilizzo delle risorse”, ha aggiunto. (Rin)