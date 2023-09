Cultura: Italia e Inghilterra annunciano progetto di scambio culturale Open Dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commissionato congiuntamente da Arts Council England, dalla Direzione generale Spettacolo del ministero della Cultura, dall’Istituto italiano di Cultura di Londra e dal British Council, Open Dialogo è un progetto volto a promuovere lo scambio culturale bilaterale attraverso la condivisione e l’approfondimento delle tematiche e delle esperienze tra artisti e operatori della danza, disabili e non disabili, attivi tra Italia e Inghilterra. Lo riferisce un comunicato stampa dell'ambasciata britannica a Roma. Il progetto, a cura di Stopgap Dance Company, ha previsto nel mese di maggio, nelle sue fasi iniziali, l’organizzazione di una serie di webinar gratuiti. La seconda fase del progetto prevedrà la realizzazione di residenze bilaterali tra Italia e Inghilterra, rivolte ad artiste/i non udenti e disabili, allo scopo di esplorare, attraverso uno scambio congiunto di idee e esperienze, i temi propri a disabilità, danza e processi creativi. In Inghilterra, il “DanceEast” di Ipswich ospiterà la performer parmense Monica Barone, con un progetto prodotto da LENZ Foundation, mentre la “Northern School of Contemporary Dance” di Leeds ospiterà Aristide Rontini, artista originario di Bologna, con un progetto prodotto da Nexus. Barone avrà modo, in particolare, di approfondire la ricerca coreografica sul suo nuovo lavoro “Umano, Inumano Postumano – Geosofie Sensibili”, con l’intento di rivoluzionare la prassi sociale che tende a guardare alla disabilità unicamente attraverso il modello medico-scientifico. Rontini si dedicherà a “Back Eye Black”, nuovo progetto la cui inaugurazione è prevista in novembre a Forlì, in occasione del Festival Crisalide. In Italia, a Rovereto, “Oriente Occidente” ospiterà Nadenh Poan di Aldershot e il Surface Area Dance Theatre di Newcaste, entrambi con un lavoro di ricerca e sviluppo dei rispettivi progetti di danza. Nadenh lavorerà al duetto “Reflections”, presentato presso The Place, Londra, in occasione dello showcase festival Resolution nel maggio 2022. Surface Area Dance Theatre sarà protagonista invece di un progetto di residenza mirato a indagare le potenzialità di coinvolgimento della danza, nella sua associazione a subpac e tecnologie audiovisive e tattili. (segue) (Com)