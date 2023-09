Cultura: Italia e Inghilterra annunciano progetto di scambio culturale Open Dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La selezione degli artisti/e è stata curata da una commissione composta da Jo Royce dell' Arts Council England, Alison Driver del British Council Italia e dall'artista di danza freelance Krystal Lowe, di base in Galles. Le proposte della commissione sono state approvate dal comitato direttivo, composto da rappresentanti delle organizzazioni che hanno supportato Open Dialogo. Rachel Launay, direttore del British Council in Italia e presidente del comitato direttivo afferma a riguardo: "Open Dialogo riflette la visione che il British Council ha dei settori artistici e creativi, settori sempre più inclusivi e interconnessi. Agli artisti disabili viene offerta la possibilità di potenziare il proprio profilo internazionale, la proprie expertise e il proprio network di conoscenze, permettendo al contempo alle compagnie ospitanti di entrare in contatto con il mondo della danza internazionale. Al termine di questa prima esperienza pilota, sarò felice di raccogliere pareri e impressioni degli artisti e delle compagnie coinvolte".