Cultura: Italia e Inghilterra annunciano progetto di scambio culturale Open Dialogo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Direzione Generale Spettacolo ha a lungo sostenuto il dialogo costante tra istituzioni culturali italiane e straniere e compagnie di arti sceniche. Sulla scia del successo di un altro progetto dedicato alla disabilità nelle arti, ‘Europe Beyond Access’, constatiamo che queste residenze sono potenziali ricettacoli di creatività, che offrono agli artisti un’esperienza unica in termini di scoperta e crescita artistica. Siamo lieti di supportare le opportunità di maggiore collaborazione tra Inghilterra e Italia tramite Open Dialogo, offrendo agli artisti con disabilità opportunità di residenze internazionali. Questo è un progetto chiave ai fini dello sviluppo di nuove sinergie volte all’evoluzione del nesso tra danza e disabilità”, ha detto Sabrina Canzoniere, funzionario della Direzione generale Spettacolo del Ministero della Cultura, addetta alla promozione Internazionale. (segue) (Com)