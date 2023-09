Cultura: Italia e Inghilterra annunciano progetto di scambio culturale Open Dialogo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono felice di essere tra i partecipanti della residenza d’artista promossa da Open Dialogo. Sarà per me una possibilità di rafforzare ulteriormente il mio impegno, in termini creativi e di rappresentanza, come danzatore portatore di disabilità, aprendo il dialogo su questi temi con compagnie di danza inglesi quali la Northern School of Contemporary Dance”, ha detto Aristide Rontini, mentre Monica Barone si è detta "felice di poter lavorare ancora al mio progetto ‘Human Inhuman Posthuman (Sensitive Geosophies)’ a DanceEast. In questo lavoro, cercherò di risvegliare intelligenze connaturate e profonde, forme di conoscenza intuitive, così da poter superare un’attitudine binaria e antagonistica e sperimentare invece un ampliamento dei nostri orizzonti culturali. L’essere umano ‘a tutto tondo’ può essere raggiunto attraverso un’arte che produca nuove istanze e nuovi territori da esplorare”. Le residenze si terranno nelle seguenti date: Aristide Rontini sarà alla “Northern School of Contemporary Dance” (Leeds) tra l’11 e il 15 settembre; Surface Area Dance Theatre sarà a “Oriente Occidente” (Rovereto) tra il 2 e il 6 ottobre; Monica Barone sarà a “DanceEast” (Ipswich) tra il 9 e il 13 ottobre e Nadenh Poan sarà a “Oriente Occidente” (Rovereto) tra il 15 e il 19 ottobre. (Com)