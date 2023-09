Roma: assessore Urbanistica, stadio investimento importante anche per quadrante Pietralata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stadio della Roma "è un investimento importante per la città ma è anche un investimento importante per il quadrante di Pietralata perché costituisce un volano per compiere finalmente l'attuazione del sistema dello Sdo". È quanto dichiarato dall'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia in apertura del primo incontro del dibattito pubblico sul progetto dello stadio della As Roma. "I lavori che si stanno completando da parte di Sapienza con il nuovo studentato, la sede dell'Istat che finalmente ha preso una piega fattiva con la predisposizione del progetto definitivo e il nuovo Rome Techopole che nascerà, ci dicono che questa è un'area che può trasformarsi totalmente dopo 60 anni dalla sua individuazione come luogo di sviluppo della città di Roma nel precedente piano regolatore. Il tutto senza andare a consumare nuovo suolo perché utilizziamo delle previsioni edificatorie che erano già contenute nel piano regolatore e senza nuove edificazioni oltre allo Stadio", conclude. (Com)