Migranti: Fitto, 45 milioni a Lampedusa come compensazione gravi disagi

- “Esiste un articolo nel decreto Sud e coesione relativo al Comune di Lampedusa che ha come obiettivo quello di svolgere una funzione di compensazione per il gravissimo disagio che l’isola subisce” in quanto primo approdo di molti migranti “e prevede uno stanziamento di 45 milioni di euro”. A dirlo è stato il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri. (Rin)