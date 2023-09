Roma: Celli, questa sera a fiaccolata per infermiera uccisa, "non possiamo essere indifferenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli parteciperà questo pomeriggio alla fiaccolata per l'infermiera uccisa. "Non possiamo rimanere indifferenti di fronte all'ennesimo caso di femminicidio. Siamo accanto alla famiglia, agli amici e ai colleghi" dell'infermiera uccisa. "Una tragedia che ci sconvolge ma che al tempo stesso ci richiama ancora una volta ad agire con tutti gli sforzi possibili per arginare un fenomeno così assurdo che una società civile come la nostra non può continuare a tollerare. Siamo al fianco di tutte le donne vittime di violenza. Occorrono misure di contrasto incisive, ma anche un vero cambiamento culturale che metta al centro la difesa e il rispetto della donna, sempre e in qualsiasi contesto", afferma la presidente Svetlana Celli. (Com)