Napoli: D'Angelo su no a intitolazione strada a Berlusconi, non ebbe vita esemplare

21 luglio 2021

- Il no (a maggioranza) del Consiglio comunale di Napoli di intitolare una strada a Silvio Berlusconi è stato preceduto da un dibattito nel corso del quale diversi consiglieri di centrosinistra hanno motivato la loro contrarietà. Per Sergio D'Angelo, di Napoli solidale, le strade e le piazze vanno intitolate "a persone dalla vita esemplare" e "Berlusconi non ha avuto una vita esemplare". A tal proposito, D'Angelo ha ricordato come sui "32 processi a suo carico, Berlusconi è stato assolto in 19, ma per i restanti ha beneficiato di amnistie, di depenalizzazioni". Inoltre, in un processo "è stato condannato a quattro anni e prima ancora fu condannato all'interdizione dai pubblici uffici e fu costretto a lasciare il Senato. non mi sembra un dettaglio". D'Angelo, piuttosto, ha proposto di intitolare una strada o una piazza a "Giovanbattista Cutolo, che ha avuto una vita esemplare". (Ren)