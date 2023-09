Messico: inflazione allo 0,55 per cento ad agosto, settimo calo consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Messico ad agosto si è attestata allo 0,55 per cento su mese e al 4,64 su anno. Lo riferisce l’Istituto nazionale di statistica e geografia (Inegi). Si tratta del settimo calo mensile consecutivo. L’inflazione resta tuttavia ancora sopra il livello obiettivo della Banca centrale (Banxico), pari al 3 per cento, con una tolleranza di un punto percentuale in più o in meno. L’istituto finanziario ha fatto sapere che manterrà per il momento invariato il tasso di interesse di riferimento al 11,25 per cento. (Mec)