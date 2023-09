Editoria: Barelli (FI), buon lavoro a direttori Feltri e Sallusti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di buon lavoro ai direttori Vittorio Feltri e Alessandro Sallusti, che, con il loro bagaglio esperienziale e con la loro competenza, porteranno 'Il Giornale' a centrare ancor di più gli obiettivi di una informazione completa, corretta, puntuale”. Lo ha dichiarato Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. “In un periodo complesso e delicato come quello che stiamo attraversando – ha proseguito –, informare i cittadini e riportare le notizie in modo adeguato è appannaggio di una democrazia compiuta, quella in cui noi crediamo". (Rin)