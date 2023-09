Corea del Sud-Filippine: firmato accordo di libero scambio, presenti i presidenti Yoon e Marcos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud e le Filippine hanno firmato un accordo di libero scambio teso a rilanciare le relazioni economiche e industriali. Lo riferisce l’agenzia di stampa di Seul “Yonhap”, secondo cui alla cerimonia hanno preso parte i due presidenti, rispettivamente Yoon Suk-yeol e Ferdinand Marcos Junior. L’accordo di libero scambio è stato concluso nel giugno del 2021 dopo due anni di negoziati, ma le necessarie procedure per la firma sono state completate solo nel luglio di quest’anno. “L’accordo servirà da base per una cooperazione orientata al futuro in vari settori, come le auto, le risorse naturali, la sanità, la cultura e il commercio elettronico”, fa sapere il ministero dell’Industria di Seul. In base all’intesa, la Corea del Sud rimuoverà i propri dazi sul 94,8 per cento di tutti i prodotti importati dalle Filippine, mentre queste ultime elimineranno i dazi sul 96,5 per cento delle merci importate. L’accordo dovrebbe entrare in vigore nella prima metà del prossimo anno. A siglarlo sono stati il ministro del Commercio sudcoreano, Ahn Duk-geon, e l’omologo filippino, Alfredo Espinosa Pascual, a margine del Vertice dell’Asia orientale a Giacarta, in Indonesia. Si tratta del quinto accordo di libero scambio firmato dalla Corea del Sud con un Paese dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), dopo quelli con Singapore, Vietnam, Malesia e Cambogia.(Git)