Turchia-Algeria: ministro Esteri, scambi commerciali raggiungeranno presto i 10 miliardi di dollari

- Gli scambi commerciali tra l'Algeria e la Turchia raggiungeranno presto i 10 miliardi di dollari, realizzando così gli obiettivi fissati dai presidenti dei due Paesi, Abdelmadjid Tebboune e Recep Tayyip Erdogan. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri algerino, Ahmed Attaf, in una conferenza stampa congiunta ad Ankara con l’omologo turco, Hakan Fidan, sottolineando che l'Algeria è diventata il secondo partner commerciale della Turchia in Africa, con un commercio bilaterale che ha superato i 5 miliardi di dollari. L'Algeria è anche "la principale destinazione per gli investimenti diretti turchi, che attualmente valgono oltre 6 miliardi di dollari", ha detto Attaf, affermando che questo fa della Turchia il principale investitore straniero nel Paese nordafricano al di fuori del settore degli idrocarburi. Sono previsti inoltre accordi nei settori del commercio, degli investimenti, dell'energia, dell'istruzione e della cultura, ha annunciato il capo della diplomazia algerina, che saranno firmati durante la prossima visita del presidente turco in Algeria. (segue) (Ala)