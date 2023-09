Turchia-Algeria: ministro Esteri, scambi commerciali raggiungeranno presto i 10 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Algeria ha detto che le relazioni turco-algerine stanno godendo di “un forte slancio” sia sul fronte politico che su quello economico, che entrambe le parti cercano di sviluppare in tutti i settori. I due Paesi condividono principi comuni in politica internazionale, ha detto Attaf, aggiungendo che “il loro accordo politico dura e si rafforza nel tempo”. Il ministro algerino ha inoltre espresso preoccupazione per la situazione nel Sahel, sottolineando che “i colpi di Stato non risolveranno i problemi di sicurezza o di sviluppo nella regione”. Attaf ha informato la parte turca degli sforzi compiuti per “trovare una soluzione alla crisi in Niger dopo il cambio di governo incostituzionale” del 26 luglio scorso. Le relazioni tra Algeria e Turchia hanno acquisito un notevole slancio negli ultimi anni, con visite ufficiali di alto livello che riflettono le posizioni dei due Paesi su varie questioni di interesse comune nella regione e nel mondo. (segue) (Ala)