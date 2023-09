Turchia-Algeria: ministro Esteri, scambi commerciali raggiungeranno presto i 10 miliardi di dollari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il ministro turco Fidan ha rivelato, durante la conferenza stampa congiunta, che è prevista una visita del presidente Erdogan in Algeria per il mese prossimo, sottolineando che le relazioni turco-algerine sono "strategiche" e che entrambe le parti stanno cercando di rafforzarle, condividendo una visione comune. A proposito degli sviluppi in corso in Africa, il capo della diplomazia turca ha osservato che “i colpi di Stato militari sono sempre più frequenti”, sottolineando che “la visione politica della Turchia nei confronti dei Paesi africani è strategica e importante”. Fidan ha concluso: "L'Africa vede che la Turchia non ha intenzione di sfruttarla, il che porta a una cooperazione strategica in molti settori, compresa la lotta al terrorismo". (Ala)