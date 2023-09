Ucraina: Shmyhal, guerra della Russia è la sfida più grande alla sicurezza europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina è la sfida più grande alla sicurezza europea dalla Seconda guerra mondiale. Lo ha dichiarato il premier ucraino, Denys Shmyhal, intervenendo alla conferenza Creare un futuro migliore in un mondo turbolento che si tiene a Vilnius, in Lituania. Il primo ministro ucraino ha sottolineato come non solo la guerra, ma la stessa Russia di oggi rappresenta una sfida per tutta la comunità internazionale. "Fino a quando non sconfiggiamo questa tirannia e cacciamo le truppe russe dal territorio ucraino, una pace giusta è impossibile. Questa pace è fondamentale per la sicurezza, per la prosperità della nostra generazione e quelle future", ha affermato Shmyhal. (segue) (Kiu)