Ucraina: Shmyhal, guerra della Russia è la sfida più grande alla sicurezza europea (2)

- L'esponente del governo ha aggiunto che il sostegno della Lituania e di altri partner internazionali è estremamente importante per raggiungere gli obiettivi dell'Ucraina di aderire all'Ue e alla Nato, nonché per il rapido recupero delle infrastrutture critiche e dell'economia. Inoltre, Shmyhal ha evidenziato il ruolo significativo dei porti lituani nell'esportazione di prodotti agricoli via Mar Nero, ostacolata dalla Russia. L'Ucraina e la Lituania a sua volta intendono sviluppare ulteriormente percorsi logistici. Il primo ministro ha ringraziato infine tutti i Paesi per il sostegno all'Ucraina nella lotta per la libertà e l'indipendenza, così come la Lituania, il suo governo e il suo popolo per "la posizione costante e di principio di solidarietà" con Kiev. (Kiu)