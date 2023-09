Stellantis: De Palma (Fiom-Cgil), non possiamo assistere a spot di sindaco e ministro verso estero, bisogna fare sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’investimento del Battery Hub che Stellantis inaugurerà domani a Mirafiori come tutti gli investimenti è positivo, ma non risolve il problema degli enti centrali né la missione di ricerca e sviluppo sulle nuove tecnologie e sul prodotto finito di auto. Non bisogna stare dietro agli spot. Non possiamo assistere a un ministro che va a inaugurare stabilimenti di Stellantis in Francia e a il sindaco di Torino che festeggia il lancio di due modelli che non vengono prodotti in Italia. C'è qualcosa che non va. Gli altri Paesi stanno facendo sistema, ora tocca a noi. Lo ha affermato il segretario generale di Fiom-Cgil Michele De Palma a margine della Festa Fiom-Cgil di Torino. (Rpi)