Turismo: Zucconi (Fd'I), ddl affitti brevi dimostra coerenza governo Meloni

Il governo Meloni "dimostra ancora una volta che mantiene le promesse fatte in campagna elettorale. Lo vediamo anche nel testo del ministero del Turismo diffuso oggi del ddl sulle locazioni turistiche che servirà a contrastare l'abusivismo certificando l'uso dell'immobile per finalità turistiche". Lo afferma il segretario di presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo Zucconi. "In esso è prevista la durata minima del contratto di locazione per finalità turistiche a due notti, si prevede la finalità imprenditoriale dalla terza struttura e si stabiliscono i requisiti igienico sanitari e antincendio che tutelano non soltanto i proprietari ma soprattutto i turisti che affittano questi appartamenti. E' un passo importante quello che stiamo facendo nei confronti del settore del turismo, comparto cardine per l'Italia, che necessita di tutela e valorizzazione", aggiunge.