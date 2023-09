Roma: Milani (Fd'I), ancora morti sulla Colombo, dove sono autovelox promessi da Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Sulla Cristoforo Colombo a Roma "oggi sono morti due pedoni investiti da un'automobilista" ed è "l'ennesima strage" ma "che fine hanno fatto gli autovelox fissi promessi dal sindaco Gualtieri per le strade più pericolose della Capitale tra cui Colombo, Salaria, Casilina e Nomentana". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Massimo Milani. "L'alta velocità è spesso tra le principali cause di questa piaga affligge Roma nel triste primato di morti sulla strada per incidenti, con il Lazio capofila seguito dalla Lombardia - spiega -. Il sindaco di Roma deve velocizzare l'installazione di autovelox fissi che a oggi sono inesistenti. La Colombo è diventata una strada killer, occorre intervenire con la massima celerità per evitare una situazione che sta diventando drammatica. Un invito a Gualtieri - conclude Milani - affinché si dia una mossa perché la sicurezza dei cittadini non può attendere". (Com)