Bosnia: Fmi, tensioni politiche continuano a ostacolare politica economica e riforme

- Le tensioni politiche continuano a ostacolare la politica economica e le riforme in Bosnia Erzegovina. Lo afferma l'ultimo rapporto del Fondo monetario internazionale (Fmi) sottolineando che lo status di Paese candidato all'adesione all'Unione europea, ottenuto nel dicembre 2022, non ha ancora dato slancio alle riforme nel paese, colpito da shock inflazionistici, dal rallentamento economico in Europa e da crisi interne. Secondo il Fmi la crescita economica è scesa dal 7,4 per cento del 2021 al 3,9 per cento del 2022 e dovrebbe scendere ulteriormente al 2 per cento quest'anno a causa dell'indebolimento della domanda interna ed estera. L'inflazione ha raggiunto il picco del 17,4 per cento nell'ottobre 2022 e da allora è in costante calo, ma è ancora in aumento. Il Fmi chiede alle autorità del Paese di "rafforzare la sostenibilità fiscale e limitare ulteriormente le spese correnti, anche limitando la spesa per gli stipendi nel settore pubblico" sottolineando che gli investimenti nelle infrastrutture, nell'energia verde e nella digitalizzazione, sostenuti da riforme nella gestione delle finanze pubbliche, "contribuiranno a incoraggiare lo sviluppo sostenibile". (Seb)