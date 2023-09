Trentino: de Bertoldi (Fd'I), Assegno unico non incida su politiche di welfare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fatto che l'Assegno unico universale dovrà essere dichiarato ai fini del calcolo Ivef nella provincia autonoma di Trento, rappresenta un'anomalia che sicuramente non rientra nelle interpretazioni nazionali dell'Assegno Unico, e nelle finalità sociali che lo stesso persegue per la famiglia e la natalità". Lo afferma l'onorevole Andrea de Bertoldi della commissione Finanze di Fratelli d'Italia e consigliere economico della ministra della Famiglia, Natalità e Pari opportunità, Eugenia Roccella. "Se i trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non imponibili Irpef sono rilevanti per il calcolo degli indicatori Isee (tra i quali: il vecchio Reddito di cittadinanza), diversamente è stato deciso per l'Assegno unico (si veda la Faq Isee corrente di Inps). Per l'Assegno unico, l'Inps - spiega - ha infatti creato un Isee di prestazione (come per gli universitari) il cui funzionamento è: per calcolare la prestazione dell'Assegno vengono considerati tutti i redditi, incluse le prestazioni assistenziali ad esclusione dell'Assegno stesso. Anche quale consigliere economico della ministra della Famiglia, Natalità e Pari opportunità, Eugenia Roccella, con la quale mi sono confrontato in queste ore, non posso che rimarcare il fatto che l'Assegno unico non dovrebbe andare ad incidere sulle altre misure di welfare, proprio per l'alto valore sociale attribuito allo strumento". (segue) (Rin)