Trentino: de Bertoldi (Fd'I), Assegno unico non incida su politiche di welfare (2)

- "Stiamo peraltro - prosegue de Bertoldi - valutando di interessare per un parere l'Osservatorio nazionale sull'Assegno unico ed intervenire in futuro, all'interno della riforma fiscale, perché i trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non imponibili Irpef non vengano più calcolati nel computo dell'indicatore della situazione economica. Nel frattempo chiedo alla giunta provinciale di rivedere le posizioni sul tema, e comunque assieme al mio partito ci impegneremo per far sì che nel programma della coalizione della prossima legislatura sia prevista una valorizzazione assoluta dell'assegno unico anche nella nostra provincia, che quindi non dovrà penalizzare nelle misure di welfare le famiglie che ne hanno beneficio". (Rin)