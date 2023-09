Mongolia: visita Papa, ambasciata d'Italia emette banconota commemorativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Ulan Bator ha emesso una speciale banconota commemorativa in argento in occasione della recente visita di Papa Francesco in Mongolia. Lo rende noto la Farnesina. L’iniziativa dell’ambasciata, realizzata in collaborazione con la Banca centrale della Mongolia, ricorda la prima missione diplomatica italiana nell’Impero Mongolo ed è dedicata al frate Giovanni da Pian del Carpine, missionario francescano italiano, inviato nel 1245 da Papa Innocenzo IV come legato della Santa Sede per consegnare una lettera di pace al Gran Khan dell’impero mongolo. Due anni dopo, una volta tornato in Italia, Giovanni Pian del Carpine redasse il trattato “Historia Mongalorum”, il documento più dettagliato nel mondo occidentale sull’Impero mongolo e sugli usi e costumi del suo popolo. Sulla banconota d’argento è impresso il momento in cui Giovanni da Pian del Carpine è di fronte all’imperatore Guyuk Khan e gli consegna la lettera papale. L’illustrazione originale, l’affresco murale del pittore futurista italiano Gerardo Dottori, è stata realizzata nel 1949 nella Sala consiliare del Comune di Magione, la città natale del missionario. (Res)