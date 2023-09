Venezia: inaugurato nuovo servizio container che connetterà porto con Israele ed Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonella Scardino, segretario generale dell'Autorità di sistema portuale, ha inaugurato oggi al terminal Psa Venice – Vecon un nuovo servizio di container che connetterà Venezia con Israele ed Egitto. Il nuovo servizio, denominato Aib ("Adriatic Israel butterfly loop") ad opera di One (Ocean network express), è provvisto di tre navi da 1500 Teus di capacità nominale che saranno impiegate per 21 giorni a svolgere tutto il giro previsto. "Il sistema portuale veneto è uno snodo fondamentale nelle catene logistiche tra l'Europa e i Paesi del Mediterraneo orientale nel quadro più ampio delle connessioni con il Medio ed Estremo Oriente e, con i suoi oltre 534 mila Teu movimentati all'anno, detiene un ruolo importante nel settore dei container di cruciale importanza per i traffici delle aziende manifatturiere venete. L'interesse della compagnia One – ha dichiarato Scardino –, nata dall'alleanza delle società giapponesi Nyk Line, Mol e K Line, che ha attivato un nuovo servizio di feeder settimanale dedicato ai container e che scalerà a Venezia nel terminal Vecon del Gruppo Psa, connettendo l'alto Adriatico con Israele ed Egitto, conferma questa tendenza". "Questi importanti attori globali erano già presenti da anni nel nostro porto utilizzando navi di altre compagnie ma a partire da oggi, grazie alla nuova linea dedicata, si assisterà a un incremento della capacità di stiva e dunque dell'offerta di nuove opportunità al tessuto industriale del Nord Est", ha concluso. Il servizio prevederà la seguente rotazione: "Damietta, Koper, Trieste, Venezia, Ancona, Pireo, Alessandria, Damietta, Haifa, Ashdod, Damietta e scalerà il terminal Vecon ogni giovedì". "Era da tempo che stavamo lavorando con One per attrarre nuovi traffici e questo nuovo servizio dedicato è nuovamente un segnale positivo che il Porto di Venezia ed il nostro terminal continuano ad essere un gateway fondamentale per i traffici del Nord Est", ha commentato Daniele Marchiori, general manager di Psa Venice – Vecon. (Rev)