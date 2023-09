Stellantis: De Palma (Fiom-Cgil), non abbiamo delegato governo a negoziare per noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Noi non abbiamo delegato il governo a negoziare per noi, i nostri accordi sono votati dai lavoratori e pertanto il ministro Urso non ha una delega alla contrattazione. Lo ha affermato il segretario generale della Fiom-Cgil Michele De Palma a margine della festa dei metalmeccanici Fiom-Cgil di Torino. "Abbiamo chiesto al ministro di organizzare un tavolo per un confronto a tre: Stellantis, governo e sindacati. Stellantis ha detto che era disponibile all'incontro, avrebbe dovuto esserci già da una settimana, ma a oggi non abbiamo notizie. Sulla pelle dei lavoratori non si fanno i comunicati stampa. Faccio una promessa: se non si aprirà la trattativa, saremo noi ad andare dalla presidente del Consiglio e dal ministro del Mite per aprire le trattative", ha concluso De Palma. (Rpi)