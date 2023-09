Sardegna: Ryanair, bene aiuti Regione ai vettori, ridotti voli invernali dopo tetto a tariffe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea low cost Ryanair, la celebre compagnia aerea low-cost, ha accolto con entusiasmo il provvedimento recentemente approvato dalla Regione Sardegna riguardante gli aiuti di Stato per ridurre i costi delle tasse aeroportuali. Il provvedimento, che prevede uno stanziamento di 25 milioni di euro in tre anni, mira a sostenere le compagnie aeree operanti nell'isola e a promuovere il turismo. Il Chief Commercial Officer di Ryanair, Jason McGuinness, ha dichiarato durante un incontro a Cagliari: "Se questo progetto incide sulle tasse municipali che solo l'Italia impone alle compagnie va benissimo. Qualsiasi cosa abbatta l'accesso ai costi aeroportuali è positiva e certamente genererà ulteriore turismo". Tuttavia, nonostante l'apprezzamento per questo provvedimento, Ryanair ha ribadito la sua critica verso il sistema di continuità territoriale, considerato uno spreco di tempo e denaro. McGuinness ha commentato: "Questo modello è un modo che ha avuto il governo italiano di dare soldi ad Alitalia. Mi dispiace che in tutti questi anni si siano buttati 30 miliardi di euro per avere una Alitalia che è ancora più piccola di prima. Si è perso tempo in un modello che evidentemente non funziona". (segue) (Rsc)