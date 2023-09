Sardegna: Ryanair, bene aiuti Regione ai vettori, ridotti voli invernali dopo tetto a tariffe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soluzione proposta da Ryanair per migliorare la situazione in Italia è chiara: eliminare le tasse per l'accesso delle compagnie aeree negli aeroporti. McGuinness ha sottolineato che questa mossa consentirebbe di aumentare il numero di voli, soddisfacendo la crescente domanda di viaggi e aiutando a riempire gli aeromobili. Ryanair ha anche assicurato il suo impegno nel mantenere e potenzialmente espandere i collegamenti tra la Sardegna e l'Italia continentale. La compagnia offre più di 180 voli settimanali su queste rotte, contribuendo in modo significativo al settore turistico. Nonostante l'ottimismo per il provvedimento della Regione Sardegna, Ryanair ha espresso profonde preoccupazioni per un recente decreto del governo italiano che fissa un tetto alle tariffe per i collegamenti verso le isole. Questa misura ha portato Ryanair a ridurre le operazioni invernali in Sardegna, colpendo 10 rotte, di cui 3 sono state cancellate. Jason McGuinness ha dichiarato: "Questo illogico decreto ideato a Roma che fissa un tetto illegale sui prezzi minaccia di vanificare tutti gli sforzi che Ryanair e il management degli aeroporti sardi continuano a fare in stretto contatto per sviluppare una crescita a sostegno della vitale connettività dell'isola". La compagnia irlandese ha lanciato un appello al governo italiano affinché revochi immediatamente il provvedimento che impone il tetto alle tariffe per i voli verso le isole. Ryanair ha chiarito che la soluzione a lungo termine per abbassare le tariffe tra le isole di Sardegna e Sicilia e l'Italia continentale è aumentare il numero di voli offerti. (Rsc)