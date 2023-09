Carceri: Michetelli (Pd), bene in Campidoglio ok unanime su chiusura Regine Coeli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera capitolina del Pd, Cristina Michetelli, in una nota esprime "grande soddisfazione per il voto espresso all'unanimità da tutte le forze politiche oggi in Assemblea capitolina sulla mozione del Partito democratico, a mia prima firma, sulla chiusura di Regina Coeli". Lo afferma Michetelli in una nota. "Una richiesta ormai indifferibile rivolta al ministro Nordio verso una struttura inadeguata ad ospitare i detenuti, in costante sovraffollamento e con gravi problemi strutturali, che nega alle persone ristrette in carcere i livelli minimi di godimento dei diritti civili", spiega. "Sei suicidi in poco più di un anno e mezzo sono un conteggio intollerabile che non possiamo più accettare - aggiunge -. Promuoveremo l'apertura di un tavolo con tutte le forze politiche che vorranno partecipare, le istituzioni a tutti i livelli e le categorie per elaborare insieme un nuovo piano carcerario romano, soprattutto attraverso il reperimento di strutture che consentano una decarcerizzazione di chi possa essere collocato in custodia cautelare o possa scontare pene brevi a casa, ma che si trovi ad essere privo di residenza o domicilio. Roma - conclude - torna sempre più ad essere anche la Capitale dei diritti civili". (Com)