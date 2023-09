© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consorzio tutela formaggio Asiago ha ottenuto la cancellazione del marchio 'Sartori Asiago' che una società americana, la Sartori Company, aveva registrato in Australia per "Asiago-style cheese". Il Consorzio ha ottenuto questo risultato a seguito di un lungo procedimento nel terzo mercato extraeuropeo per l'export di questo prodotto. (Rev)