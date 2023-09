Trasporto aereo: da giugno 2024 Air Europa riprende collegamenti Venezia-Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Air Europa ha annunciato che da giungo 2024 riprenderà il collegamento dall'Aeroporto Marco Polo di Venezia a Madrid Barajas. "Con il ripristino di questa rotta, Air Europa si conferma ancora una volta come la compagnia di riferimento per i collegamenti tra l'Europa e le Americhe con l'obiettivo di intensificare ancora di più il traffico dall'Italia, mercato chiave per il nostro vettore spagnolo - ha dichiarato Renato Scaffidi, country manager Italia di Air Europa -. Dopo lo stop forzato dall'emergenza sanitaria, riteniamo che i tempi siano nuovamente maturi per riprendere l'operatività e dal prossimo giugno 2024 riusciremo a garantire ai nostri passeggeri in partenza da Venezia 2 frequenze giornaliere per raggiungere non solo il nostro hub di Madrid, ma anche per le numerose destinazioni in America e Caraibi presenti nel nostro network tra cui Brasile, Argentina, Cuba, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Perù e tante altre". "Il ritorno del collegamento di Air Europa su Madrid ha una valenza fondamentale per il nostro aeroporto, in quanto garantisce collegamenti dall'hub della capitale spagnola verso le destinazioni americane comprese nel vasto network della compagnia - ha dichiarato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. Negli ultimi dodici mesi, i flussi di traffico diretti e indiretti tra Venezia e il continente americano sono stati di oltre 1 milione di passeggeri, pari all'11 per cento del traffico complessivo dell'aeroporto". (Rev)