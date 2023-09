Italia-Usa: annunciato a Washington l'Urbino Award 2023 alla giornalista Ellen Nakashima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà Ellen Nakashima, giornalista del "Washington Post" specializzata in intelligence e sicurezza nazionale, a ricevere l'Urbino Award 2023, il premio che la città di Urbino assegna dal 2006 a giornalisti americani di eccellenza, cementandone il legame con l'Italia. Lo ha annunciato l'ambasciatrice d'Italia a Washington, Mariangela Zappia, in un evento che ha ospitato per l'occasione a Villa Firenze. "La stampa è un pilastro essenziale per le nostre società e per la democrazia. Fa luce sugli eventi e le sfide con cui dobbiamo confrontarci, è uno scudo contro la mistificazione e la disinformazione", ha evidenziato l'ambasciatrice Zappia, congratulandosi con Urbino per il premio con il quale riconosce e celebra l'eccellenza del giornalismo americano. L'ambasciatrice ha poi rivelato il nome e richiamato le tappe principali del percorso professionale della premiata, in cui spiccano tra gli altri tre premi Pulitzer vinti insieme ad altri colleghi della stessa prestigiosa testata. L'ambasciatrice ha valorizzato, tra le qualità distintive di Ellen Nakashima, la sua abilità nell'approfondire materie ritenute anche molto tecniche, a cavallo tra tecnologia, intelligence e politica (interna ed estera), non mancando di coglierne le implicazioni sociali, politiche ed economiche più ampie. (segue) (Com)